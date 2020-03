I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, festa e brindisi in ospedale: così si sono contagiati 9 medici dell’Umberto I



I festeggiamenti per la fine del corso di studi di una specializzanda sono avvenuti lo scorso 3 marzo in un sala del Policlinico Umberto I di Roma. Di medici e specializzandi che poi sono tornati in corsia tra i pazienti 9 sono risultati positivi. La direzione: “Comportamento gravissimo e irresponsabile prenderemo provvedimenti”.

Continua a leggere



I festeggiamenti per la fine del corso di studi di una specializzanda sono avvenuti lo scorso 3 marzo in un sala del Policlinico Umberto I di Roma. Di medici e specializzandi che poi sono tornati in corsia tra i pazienti 9 sono risultati positivi. La direzione: “Comportamento gravissimo e irresponsabile prenderemo provvedimenti”.

Continua a leggere

Continua a leggere