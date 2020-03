I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, i controlli stradali anche sul Raccordo: auto incolonnate e fermate una per una



Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus la polizia ha effettuato controlli stradali anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Le forze dell’ordine fanno incolonnare le automobili, le fanno convogliare obbligatoriamente all’uscita per l’area di servizio e le controllano una per una.

Continua a leggere



Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus la polizia ha effettuato controlli stradali anche sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Le forze dell’ordine fanno incolonnare le automobili, le fanno convogliare obbligatoriamente all’uscita per l’area di servizio e le controllano una per una.

Continua a leggere

Continua a leggere