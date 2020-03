I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, il Campidoglio chiude parchi, aree giochi e ville



Ad annunciare in serata la disposizione di chiusura di parchi recintati, aree giochi e ville di Roma fino al 25 marzo la sindaca Virginia Raggi, per far fronte all’emergenza coronavirus. “Interdette al pubblico le aree verdi recintate, mentre per le altre aumenteranno i controlli della polizia locale”.

Continua a leggere



Ad annunciare in serata la disposizione di chiusura di parchi recintati, aree giochi e ville di Roma fino al 25 marzo la sindaca Virginia Raggi, per far fronte all’emergenza coronavirus. “Interdette al pubblico le aree verdi recintate, mentre per le altre aumenteranno i controlli della polizia locale”.

Continua a leggere

Continua a leggere