I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, nel Lazio “ci attrezziamo a scenari peggiori”: pronti altri due Covid Hospital



“Ci stiamo comunque attrezzando a scenari peggiori”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Per questo la Regione Lazio ha avviato uno studio di fattibilità per il Covid 3 Hospital, con 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva nella zona di Roma Sud, e per il Covid 4 Hospital.

Continua a leggere



“Ci stiamo comunque attrezzando a scenari peggiori”, ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. Per questo la Regione Lazio ha avviato uno studio di fattibilità per il Covid 3 Hospital, con 80 posti letto di cui 28 di terapia intensiva nella zona di Roma Sud, e per il Covid 4 Hospital.

Continua a leggere

Continua a leggere