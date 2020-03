I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, stretta su chi gira a piedi: la spesa solo sotto casa



Emergenza coronavirus, a Roma altri controlli su chi esce di casa per fare spesa. Obiettivo, evitare che con il “giustificato motivo”, in molti si allontanino eccessivamente, soprattutto nei negozi di alimentari rimasti aperti nei centri commerciali e per chi si sposta soprattutto a piedi per le strade della Capitale.

