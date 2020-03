I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Roma, tra le vittime c’è anche il tenente colonnello Michele Mozzicato



Lutto nel mondo militare per la scomparsa di Michele Mozzicato, tenente colonnello di 59 anni, morto a seguito di una febbre alta dopo aver contratto il coronavirus. Positivo ai test e in isolamento domiciliare, le sue condizioni di salute si sono aggravate ed è deceduto durante la corsa in ospedale.

