Coronavirus Roma, vende gel disinfettante per le mani a prezzi esorbitanti: denunciato



I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 35enne romano, gestore di un autolavaggio in via Tuscolana a Frascati che vendeva gel disinfettante per le mani ad un prezzo esorbitante. Lo stesso è accaduto nei confronti del gestore di un’edicola a San Giovanni, che vendeva mascherine a prezzo ‘gonfiato’.

