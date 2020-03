I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Romelu Lukaku ha donato 100mila euro all’ospedale San Raffaele di Milano



Il bomber dell’Inter Romelu Lukaku ha donato 100mila euro all’Ospedale San Raffaele di Milano nei difficili giorni dell’emergenza Coronavirus: “L’Italia è un Paese incredibile che ha fatto molte cose buone per me e la mia famiglia per questo io voglio aiutare questo Paese e fare una donazione di 100mila euro al San Raffaele”.

