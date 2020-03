I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Ryanair riduce i voli da e per l’Italia fino all’8 aprile



Precisamente, i tagli avverranno tra il 17 marzo e l’8 aprile. In una nota Ryanair ha specificato che la decisione è stata presa a causa del calo significativo di prenotazioni tra marzo e aprile proprio a causa dell’epidemia di coronavirus. Non è l’unica compagnia aerea che in questi giorni ha deciso di cancellare o ridurre i voli da e per l’Italia.

