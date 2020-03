I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Sala: “A Milano una struttura per ospitare bimbi con genitori ricoverati”



Una struttura milanese in via Zumbini accoglierà bambini e bambine i cui genitori sono in questo momento ricoverati per Coronavirus. Lo ha affermato il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto video messaggio per fare il punto sulla situazione. Sala ha anche aggiunto che all’ostello della gioventù di Qt8 200 camere saranno riservate alle persone positive che devono rimanere in isolamento.

Continua a leggere



Una struttura milanese in via Zumbini accoglierà bambini e bambine i cui genitori sono in questo momento ricoverati per Coronavirus. Lo ha affermato il sindaco di Milano Beppe Sala nel consueto video messaggio per fare il punto sulla situazione. Sala ha anche aggiunto che all’ostello della gioventù di Qt8 200 camere saranno riservate alle persone positive che devono rimanere in isolamento.

Continua a leggere

Continua a leggere