Coronavirus, Sala promette ai milanesi: “Stiamo lavorando per capire come ripartire quando si potrà”



“Ai milanesi prometto che stiamo lavorando per cercare di capire come si potrà riaprire”, garantisce il sindaco di Milano Beppe Sala intervistato da Skytg24. Il primo cittadino meneghino spiega poi di aver chiesto a “produttori e distributori di computer” di regalarli al Comune così che questo possa girarli alle famiglie i cui figli non ne sono dotati per seguire le lezioni online.

