I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, sale l’allerta in Gran Bretagna: impennata di casi nelle ultime 24 ore, più 115 morti



L’emergenza Coronavirus spaventa il Regno Unito, che nelle ultime 24 ore ha registrato una vera e propria impennata di casi positivi. Il numero censito delle persone infettate è infatti cresciuto fino a 11.658 in un solo giorno, con un picco di 2.129 in più rispetto a ieri, il giorno più buio finora per il Paese, che solo da qualche giorno è in lockdown. Più 115 i morti. Londra epicentro dell’infezione.

Continua a leggere



L’emergenza Coronavirus spaventa il Regno Unito, che nelle ultime 24 ore ha registrato una vera e propria impennata di casi positivi. Il numero censito delle persone infettate è infatti cresciuto fino a 11.658 in un solo giorno, con un picco di 2.129 in più rispetto a ieri, il giorno più buio finora per il Paese, che solo da qualche giorno è in lockdown. Più 115 i morti. Londra epicentro dell’infezione.

Continua a leggere

Continua a leggere