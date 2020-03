I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Salerno, contagi dopo il ritiro religioso di Atena Lucana. Ora denunce penali



La Regione Campania ha messo in quarantena quattro grossi centri del Salernitano: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano). Il motivo? L’ondata di contagi dopo un ritiro religioso ad Atena Lucana. De Luca furioso: “Colpa di due iniziative messe in campo da un “predicatore” ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere”.

Continua a leggere



La Regione Campania ha messo in quarantena quattro grossi centri del Salernitano: Sala Consilina, Polla, Atena Lucana e Caggiano (Vallo di Diano). Il motivo? L’ondata di contagi dopo un ritiro religioso ad Atena Lucana. De Luca furioso: “Colpa di due iniziative messe in campo da un “predicatore” ed altri suoi collaboratori, in violazione a ordinanze già in essere”.

Continua a leggere

Continua a leggere