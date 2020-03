I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Salerno: i cittadini si affacciano dai balconi e intonano l’Inno di Mameli



Sfuggire all’isolamento da Coronavirus? In un condominio di edilizia popolare a Salerno hanno pensato di darsi appuntamento per affacciarsi dal balcone e intonare tutti l’Inno d’Italia scritto da Goffredo Mameli. A San Giorgio a Cremano invece dai balconi ci si affaccia per cantare insieme canzoni. Scene che probabilmente dovremo abituarci a vedere per tutto il periodo di questa “forzata quarantena” dell’Italia intera.

Continua a leggere



Sfuggire all’isolamento da Coronavirus? In un condominio di edilizia popolare a Salerno hanno pensato di darsi appuntamento per affacciarsi dal balcone e intonare tutti l’Inno d’Italia scritto da Goffredo Mameli. A San Giorgio a Cremano invece dai balconi ci si affaccia per cantare insieme canzoni. Scene che probabilmente dovremo abituarci a vedere per tutto il periodo di questa “forzata quarantena” dell’Italia intera.

Continua a leggere

Continua a leggere