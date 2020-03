I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, salta anche Formula E a Jakarta



Dopo le decisioni che hanno riguardato l’-Prix di Roma e quello di Sanya in Cina, l’organizzazione della serie elettrica ha annunciato che la gara prevista per il 6 giugno in Indonesia è annullata. Si valuta la possibilità di riprogrammare l’evento in un secondo momento.

Continua a leggere



Dopo le decisioni che hanno riguardato l’-Prix di Roma e quello di Sanya in Cina, l’organizzazione della serie elettrica ha annunciato che la gara prevista per il 6 giugno in Indonesia è annullata. Si valuta la possibilità di riprogrammare l’evento in un secondo momento.

Continua a leggere

Continua a leggere