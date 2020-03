I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Salvini boccia decreto Cura Italia e chiede convocazione Camere: “Serve più coraggio”



Il leader della Lega, Matteo Salvini, invoca la convocazione immediata del Parlamento per poter discutere il decreto Cura Italia approvato dal governo per fronteggiare dal punto di vista economico l’emergenza Coronavirus. Per il segretario del Carroccio questo provvedimento è insufficiente: “Serve più coraggio, il 2020 sia un anno bianco fiscale”.

