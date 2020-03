I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Salvini: “La crisi è ora: servono 50 miliardi. E i soldi in Italia ci sono”



Ha parlato dell’emergenza coronavirus, di crisi e anche di migranti il leader della Lega Matteo Salvini intervenuto nel programma “Porta a Porta” che andrà in onda stasera su Rai1: “O lavoriamo tutti insieme o non se ne esce – ha detto Salvini – domani porteremo le nostre proposte al Governo. La crisi è ora e servono 50 miliardi per affrontarla: i soldi ci sono e sono in Italia non c’è bisogno di chiederli ad altri”.

