Coronavirus, scuole chiuse fino al 3 aprile in tutta Italia. Cosa succede adesso



Emergenza Coronavirus, scuole chiuse in tutta Italia almeno fino a venerdì 3 aprile. L’ufficialità arriva in seguito al DPCM del governo Conte e all’estensione dei provvedimenti previsti per le “zone rosse” a tutta l’Italia, dichiarata “zona protetta”. Ecco cosa cambia per studenti, universitari, docenti e personale amministrativo dopo la decisione di chiusura delle scuole in Italia.

