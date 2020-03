I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, secondo morto in Campania: è una donna di 80 anni di San Prisco (Caserta)



A San Prisco in provincia di Caserta c’è il secondo morto di Coronavirus in Campania. Si tratta di una donna 80 anni positiva al Covid 19, e in seguito deceduta.

Continua a leggere



A San Prisco in provincia di Caserta c’è il secondo morto di Coronavirus in Campania. Si tratta di una donna 80 anni positiva al Covid 19, e in seguito deceduta.

Continua a leggere

Continua a leggere