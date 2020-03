I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, servizio di Trenord ridotto fino a 8 marzo: “In settimana 60% di viaggiatori in meno”



Trenord ha confermato il servizio ridotto anche nella settimana dal 2 all’8 marzo. In seguito alle misure per affrontare l’emergenza coronavirus, nei giorni scorsi sui treni lombardi è stato rilevato un calo dell’affluenza del 60 per cento. Riapre intanto la tratta dell’alta velocità sulla linea Milano-Piacenza dopo l’incidente del Frecciarossa. Di seguito tutte le modifiche sulla rete di Ferrovie Nord e Rfi in Lombardia.

