Coronavirus, sì alla trattamento dei dati sensibili, così il governo apre al modello Corea



Possibilità di trattare i dati sensibili dei cittadini per ospedali e Protezione Civile, ma anche per forze dell’ordine e altri soggetti chiamati a far rispettare le restrizioni legate all’emergenza Coronavirus. Questa la proposta del governo contenuta in un emendamento al Cura Italia. Una formula che apre la strada al sistema coreano di tracciamento dei contagi, tra speranze e timori.

