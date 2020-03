I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, si va verso rinvio elezioni regionali, comunali e referendum a dopo l’estate



Una nuova bozza del decreto sull’emergenza Coronavirus prevede il rinvio delle elezioni previste per la primavera 2020: una decisione per ora probabile, ma non ancora certa, e su cui l’ultima parola spetterà al Cdm. L’ipotesi è quella di rinviare le elezioni regionali, comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari a dopo l’estate.

