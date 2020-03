I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Sicilia, nuove misure anti contagio: vietata attività sportiva all’aperto



Uscite dalla propria abitazione per gli acquisti essenziali e limitate a una sola volta al giorno e divieto di pratica di ogni attività sportiva all’aperto, anche in forma individuale. Sono alcune delle misure contenute nella nuova ordinanza emanata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, per il contrasto dell’epidemia di coronavirus.

