Coronavirus, sindaco di Alzano Lombardo: “Abbiamo 100 morti e da istituzioni nemmeno una mascherina”



“Dopo un mese, nemmeno una mascherina è pervenuta dalle istituzioni sovraordinate”. È l’amara denuncia di Camillo Bertocchi, sindaco di Alzano Lombardo, uno dei paesi più colpiti dall’epidemia di coronavirus. Qui dal 23 febbraio i morti sono stati 100 contro gli 11 dello stesso periodo dell’anno scorso. Eppure il dato ufficiale dalla Prefettura è di 24 decessi per covid-19. “Pur non essendo ovviamente in grado di dire se i restanti decessi siano imputabili al virus – osserva il primo cittadino in un lungo post su Facebook -, lo scostamento dei dati pare eloquente e chiaro nella sua drammaticità”.

