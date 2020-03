I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Sky e DAZN non obbligate ai rimborsi: decideranno autonomamente



Il Codice Civile viene in aiuto delle due emittenti che si sono suddivise i diritti per le trasmissioni a pagamento della Serie A, campionato ad oggi sospeso per Decreto governativo. Essendo il motivo non imputabile a Sky o DAZN, queste non sono tenute al rimborso. Decideranno in modo autonomo se operare in tal senso oppure no.

