Coronavirus, sono 112 i medici contagiati nel Lazio: “Aumenteranno, servono mascherine e tamponi”



Servono più mascherine e dispositivi di protezione per i medici che lavorano in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. Sono 112 ad oggi i medici contagiati nel Lazio. 5 si trovano ricoverati, mentre 107 sono in isolamento domiciliare. Oltre a loro ad ammalarsi anche infermieri, operatori sanitari e farmacisti, che possono a loro volta diventare veicolo di diffusione del contagio.

