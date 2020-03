I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, “Sono anestesista, faccio turni da 20 ore e devo pizzicarmi per capire che è realtà”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera del dottor Mirko Leo, medico anestesista: “Sono a 600 km da mia moglie incinta, a poche settimane dal mio primo incarico sono giù in trincea a fronteggiare l’emergenza COVID-19 con indosso una di quelle belle tutine fotogeniche da film che si vedono in televisione. Ho la necessità di tirarmi un pizzico ogni tanto per aiutarmi a distinguere i sogni dalla realtà. Un po’ come Di Caprio nel film Inception quando fa girare la trottola”.

