I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, sospesa l’affissione di necrologi in strada: “Li posteremo su una bacheca virtuale”



Nessuna affissione di necrologi per le strade delle città: è questa la decisione di tanti comuni dopo il divieto a ogni forma di affissione voluto dal Dpcm del governo per contenere la diffusione del coronavirus. E così uno dei tanti comuni in provincia di Bergamo, tra le più colpite dall’emergenza sanitaria ha deciso di istituire una bacheca virtuale dove postare i manifesti funebri e dare notizia alla cittadinanza.

Continua a leggere



Nessuna affissione di necrologi per le strade delle città: è questa la decisione di tanti comuni dopo il divieto a ogni forma di affissione voluto dal Dpcm del governo per contenere la diffusione del coronavirus. E così uno dei tanti comuni in provincia di Bergamo, tra le più colpite dall’emergenza sanitaria ha deciso di istituire una bacheca virtuale dove postare i manifesti funebri e dare notizia alla cittadinanza.

Continua a leggere

Continua a leggere