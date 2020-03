I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: sospesi i distacchi di luce, gas e acqua per cittadini e imprese morosi



Niente distacchi per i cittadini morosi per la fornitura di gas, elettricità e acqua per l’emergenza Coronavirus: l’Arera ha stabilito un rinvio dal 10 marzo al 3 aprile di tutte le procedure di sospensione dell’erogazione dei servizi per i cittadini e le imprese morose. Si tratta del primo intervento dell’autorità legato all’epidemia di Covid-19.

