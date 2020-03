I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Spagna: la federazione presenta un piano di aiuti per i club di oltre 500 milioni



Il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha presentato un pacchetto di misure sociali ed economiche per aiutare il calcio spagnolo in questo momento di crisi: per garantire la redditività dei club, nonché il pagamento dei salari mettendo a disposizione dei club finanziamenti che potrebbero andare oltre i 500 milioni di euro.

