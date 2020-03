I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, stop al set di Un Posto al Sole: puntate inedite fino al 10 aprile e poi repliche



Anche per la soap di Rai3 arriva la notizia ampiamente attesa e preventivata, ovvero lo stop alle riprese in virtù dell’inasprimento delle misure governative per evitare il contagio da coronavirus. Fino al 10 aprile andranno in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole, poi partiranno le repliche salvo cambiamenti.

Continua a leggere



Anche per la soap di Rai3 arriva la notizia ampiamente attesa e preventivata, ovvero lo stop alle riprese in virtù dell’inasprimento delle misure governative per evitare il contagio da coronavirus. Fino al 10 aprile andranno in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole, poi partiranno le repliche salvo cambiamenti.

Continua a leggere

Continua a leggere