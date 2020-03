I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, stretta al trasporto ferroviario: ridotti all’osso i collegamenti tra Nord e Sud



La ministra dei Trasporti Paola De Micheli ha firmato, insieme al Ministro della salute, Roberto Speranza, un decreto che non solo di fatto blinda la Sicilia, con una ulteriore stretta per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’isola, ma che riduce in maniera significativa il traffico ferroviario tra Nord e Sud per limitare il dilagare dell’emergenza Coronavirus.

