I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Svizzera, il Sion riduce gli ingaggi, in 9 protestano: licenziati



La società svizzera ha richiesto la riduzione al 70% degli stipendi dei suoi calciatori utilizzando la disoccupazione parziale: “Le nostre entrate stanno riducendosi a zero” ha detto il presidente. In 9 hanno protestato: licenziati in tronco. Tra questi, Doumbia (ex Roma), Kasami (ex Lazio) e Djourou (ex Spal)

Continua a leggere



La società svizzera ha richiesto la riduzione al 70% degli stipendi dei suoi calciatori utilizzando la disoccupazione parziale: “Le nostre entrate stanno riducendosi a zero” ha detto il presidente. In 9 hanno protestato: licenziati in tronco. Tra questi, Doumbia (ex Roma), Kasami (ex Lazio) e Djourou (ex Spal)

Continua a leggere

Continua a leggere