Coronavirus, tampone rapido all’ospedale di Circolo di Varese: esito disponibile in 70 minuti



È stata avviata all’ospedale di Varese una sperimentazione con un nuovo tampone per il coronavirus che permette di avere la diagnosi in 70 minuti invece che in 4-6 ore. Un’innovazione che potrebbe avere un impatto molto significativo sul lavoro dei pronto soccorso e dare una svolta agli screening sui malati a livello regionale dopo che il governatore Fontana ha annunciando un aumento dei test, che saranno effettuati anche su pazienti con un solo sintomo riconducibile a covid-19.

