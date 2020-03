I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Tennis: a Miami si gioca, ma chi arriva dall’Italia va in quarantena



Il torneo di Indian Wells è stato cancellato, il prestigioso ‘1000’ di Miami invece dovrebbe disputarsi. Gli organizzatori non mollano e hanno annunciato che dal 23 marzo al 5 aprile l’edizione numero 35 si farà. Ma è stato stabilito che tutti i tennisti provenienti da Italia, Cina, Iran e Corea del Sud debbano rimanere in quarantena per 14 giorni.

