Coronavirus, Thomas muore a 27 anni: dieci giorni fa era diventato papà per la seconda volta



Thomas Davies, 27enne gallese, è morto ieri solo tre giorni dopo aver mostrato i sintomi del Covid-19. Era tornato a casa da lavoro con tosse e febbre alta, poi improvvisamente il decesso. Ma per la famiglia non ci sono dubbi, è stato il Coronavirus: “Aveva avuto 10 giorni fa il suo secondo bambino. Era sano. Per favore, state a casa”.

