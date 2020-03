I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Tommasi: “Il taglio degli stipendi dei calciatori? Vedremo”



Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori non ha chiuso la porta di fronte alla decurtazione del 15% degli ingaggi: “Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi”.

Continua a leggere



Il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori non ha chiuso la porta di fronte alla decurtazione del 15% degli ingaggi: “Il tema della sostenibilità del sistema calcio durante e dopo questa crisi globale è ovviamente di estremo interesse per tutti quelli che vivono in questo sistema, calciatori compresi”.

Continua a leggere

Continua a leggere