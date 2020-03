I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, tragedia a Venezia: suicida infermiera che lavorava in reparto con pazienti Covid



Tragedia in provincia di Venezia, dove una infermiera di 49 anni si è suicidata. Il suo corpo è stato ritrovato nella foce del Piave. Lavorava in un reparto con pazienti affetti da Covid-19 all’ospedale di Jesolo, era febbricitante da alcuni giorni ed era anche stata sottoposta a tampone, ma non le era stato ancora comunicato l’esito.

