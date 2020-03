I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, Trenord riduce il servizio in Lombardia: tagliato il 58 per cento dei treni



Da domani, mercoledì 25 marzo, Trenord ridurrà ulteriormente le corse dei treni regionali in Lombardia. Verrà tagliato il 58 per cento dei convogli su 12 linee, a fronte di una riduzione dell’utenza di circa il 90 per cento per via delle misure di contenimento del Coronavirus. Resteranno operativi circa 1000 treni al giorno.

