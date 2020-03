I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus: Tridico (Inps): “Per le pensioni nessun problema di liquidità fino a maggio”



Per gli assegni mensili dei pensionati italiani non c’è alcun problema per i prossimi mesi. Lo ha sottolineato oggi Pasquale Tridico, Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. “Abbiamo i soldi per pagare le pensioni fino al momento in cui è stato sospeso il pagamento dei contributi” ha dichiarato infatti Tridico.

