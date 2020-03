I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, turisti italiani intrappolati a Cuba: “Test negativi ma ci tengono in ospedale”



“Siamo stati svegliati di notte e portati in un ospedale tremendo, in condizioni igienico sanitarie drammatiche” ha raccontato su Facebook Marta Cavallo, italiana in vacanza col fidanzato a Cuba dallo scorso febbraio. “Un medico ci ha detto che i nostri esami vanno bene ma no ci lasciano andare” ha spiegato la donna.

