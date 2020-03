I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, tutti a casa: tranne gli operai nelle fabbriche e nei cantieri



Chiusi i negozi di abbigliamento, i ristoranti, pub, pizzerie. Aperte le fabbriche e i cantieri. Il decreto del Presidente del Consiglio per contrastare l’epidemia coronavirus non ferma il lavoro di milioni di operai che domani mattina, come ogni giorno, saranno in fabbrica o saliranno sulle impalcature. Ma chi garantirà la loro sicurezza?

Continua a leggere



Chiusi i negozi di abbigliamento, i ristoranti, pub, pizzerie. Aperte le fabbriche e i cantieri. Il decreto del Presidente del Consiglio per contrastare l’epidemia coronavirus non ferma il lavoro di milioni di operai che domani mattina, come ogni giorno, saranno in fabbrica o saliranno sulle impalcature. Ma chi garantirà la loro sicurezza?

Continua a leggere

Continua a leggere