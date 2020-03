I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime news dall’Italia. Gallera: “Vicini a un punto di non ritorno”



Ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi 13 marzo. Secondo i dati sui contagi della Protezione Civile ci sono nel nostro Paese 21157 contagiati, di cui 1966 guariti e 1441 deceduti. Prima domenica con il decreto #iorestoacasa: chiusi i negozi eccetto supermercati, farmacie e le restanti attività che offrono beni e servizi essenziali. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera: “Tra poco arriviamo a un punto di non ritorno”. Sale di ora in ora il numero dei casi accertati negli Stati Uniti; ora oltre 2.800, quasi il doppio in poco più di 24 ore. Positiva la moglie di Sanchez in Spagna.

