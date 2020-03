I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie: calano i contagi, 63.927 casi. Cambia ancora l’autocertificazione



Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e nel mondo, con i fatti più importanti di martedì 24 marzo. Cala ancora l’incremento di contagi e dei decessi: 63.927 casi, i guariti sono 7432, le vittime 6077. Anche in Lombardia numeri che fanno sperare:”Vediamo la luce in fondo al tunnel”, ha detto l’assessore Gallera. Da ieri attive le nuove misure restrittive volute dal premier Conte, tra cui la chiusura di fabbriche e attività non essenziali. E cambia ancora il modulo per l’autocertificazione. Gli Usa sono il terzo Paese al mondo per numero di contagiati dopo Cina e Italia: hanno superato quota 35.000. Numeri quasi analoghi in Spagna, dove la vicepremier è ricoverata per un’infezione respiratoria. Il premier britannico Johnson ci ripensa sull’immunità di gregge e ordina di chiudere tutto.

