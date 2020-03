I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: più 414 guariti in un solo giorno



Ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e nel mondo di oggi 17 marzo. Il numero dei contagi in Italia è di 17980 casi positivi, di cui 2709 guariti e 2158 morti. In vigore il decreto “Cura Italia” a sostegno di famiglie e imprese con flussi per comprensivi 350 miliardi. Attesa per il picco, previsto entro le prossime due settimane. Bloccati tutti i collegamenti con la Sicilia. L’emergenza arriva anche in Francia, dove Macron ha affermato che il “paese è in guerra contro Covid-19” e negli Stati Uniti, dove anche Donald Trump, dopo aver sottovalutato il problema, ha dichiarato che la situazione non è più sotto controllo. A Wuhan, epicentro dell’infezione, solo un nuovo contagio nelle ultime 24 ore.

