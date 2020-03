I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, ultime notizie: pubblicato dl ‘Cura Italia’, scattano subito le norme



Le ultime notizie in diretta sul Coronavirus in Italia e nel mondo di giovedì 18 marzo. In Italia 31506 i casi positivi al Coronavirus, di cui 2941 guariti e 2503 vittime. Si allarga il contagio anche in Europa: 11 mila casi in Spagna, 8000 in Germania e 2000 nel Regno Unito. C’è l’ok dei leader dei 27 Paesi del Vecchio Continente alla chiusura delle frontiere per un mese. Pubblicato il decreto legge “Cura Italia”, scattano subito le norme.

