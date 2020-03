I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, un infermiere di Milano: “Siamo in trincea, la nostra è una missione ma ce la faremo”



Un infermiere in servizio all’ospedale Niguarda di Milano ha inviato una lettera a Fanpage.it per sottolineare l’impegno di tutta la categoria nell’emergenza Coronavirus: “In trincea, ci siamo noi professionisti sanitari, quelli che prendono insulti, minacce, botte ma salvano vite – ha scritto Pellegrino Coretti sottolineando – turni massacranti, riposi che saltiamo, notti in piedi. Colleghi e colleghe che mai come in queste ore hanno fatto della loro professione una vera e propria missione di umanità”. “Ce la stiamo mettendo tutta, ce la faremo”.

