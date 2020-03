I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, un medico: “Terapie intensive intasate perché polmonite da Covid-19 dura 2-3 settimane”



Renata Colombi, medico di emergenza del pronto soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, spiega perché le terapie intensive rischiano di intasarsi per l’emergenza coronavirus: “quella provocata dal Covid-19 è una polmonite che dura due o tre settimane e non sette giorni come quella batterica”.

