Coronavirus, va al supermercato solo per corteggiare la cassiera: denunciato



Un 33enne si è spostato dalla provincia di Parma a quella di Reggio Emilia, violando le restrizioni dell’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, per recarsi al supermercato. Non per acquistare beni di prima necessità ma solo per corteggiare la cassiera.

