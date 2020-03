I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus Vaticano, operaio si sente male nella Basilica di San Pietro: ricoverato



Un operaio si sente male nella Basilica di San Pietro: tosse e febbre, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma in attesa del tampone. Sanificata dagli addetti vaticani l’intera Basilica. Al momento, in Vaticano ci sarebbe solo un caso di positività al coronavirus, mentre cinque persone, seppur negative, sono in quarantena a scopo precauzionale.

